Das Gesundheits-Horoskop für diese Woche

Dieser Mond versteht die Kunst von Reiki

Diese Woche ist die magische Kraft des Skorpion-Mondes zu spüren. Jetzt ist man verbunden mit höheren Mächten. Der Energiefluss von Reiki kann jetzt besonders gut eingesetzt werden. Vor allem in stressigen Zeiten ist Reiki eine wundervolle Hilfe. Probieren Sie es doch selbst mal aus, machen Sie sich schlau, wer in Ihrer Nähe als Reiki-Meister/in ausgebildet ist.

Was genau ist Reiki? Reiki ist der japanische Name für universelle Lebensenergie. Es ist eine Methode, in der man Lebensenergie durch die Hände fließen lässt. Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte und ist sehr entspannend. Während der Behandlung legt die Reiki-Meisterin die Hände in einer bestimmten Abfolge auf verschiedene Stellen des bekleideten Körpers. Meist übt das Handauflegen eine beruhigende und entspannende Wirkung aus. Die Wirkung muss nicht sofort eintreten, sondern kann auch erst nach Stunden oder Tagen zu spüren sein.

Reiki kann und darf bei Erkrankungen nicht den Arzt ersetzen. Reiki ist auch zur Selbstanwendung möglich. Folgende Handgriffe können Sie selbst durchführen: Bei überanstrengten Augen legen Sie beide Hände aufs Gesicht, so schirmen Sie sich von außen ab. Bei Verspannungen im Hals- und Schulterbereich legen Sie die Hände mit den Fingerspitzen nach hinten auf die Schultern. Sie geben dabei die Wärme und Energie an die verspannten Stellen ab. Das tut unheimlich gut.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

