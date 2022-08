Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 21. Juli 2022

Schützen Sie sich vor Zugluft

Heute sollte man sich unbedingt vor Zugluft schützen. Sehr schnell holt man sich einen steifen Hals. Eine Massage ist für Hals-, Na­cken- und Schulterpartie an Stier-Tagen eine wahre Wohltat. Auch die Ohren sollten vor Lärm und Zugluft geschützt werden – sie sind besonders empfindlich. Mit einem Tropfen Johannisöl kann man dem quälenden Ohrleiden vorbeugen. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit viel Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie. Einer rauen und krächzenden Stimme beugen Sie an Stier-Tagen am besten mit Isländisch-Moos-Pastillen vor.

Tipp des Tages: Bei Ohrschmerzen hilft Johanniskrautöl.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche