Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 21.6.2019

Rechtzeitig für Entspannung sorgen​

An Wassermann-Tagen ist der Geist beweglich und voller Ideen. Für viele Zeichen ist dies aber mit Unruhe verbunden. Umbrüche oder flexibel reagieren zu müssen – das ist für manche ein richtiger Gräuel, der sich auf die Nerven auswirkt. Man wandert schlaflos durch die Nacht, bekommt Magenkribbeln und hat das Gefühl, nichts auf die Reihe zu bekommen. Man ist einfach schneller gestresst. Vor allem die Zeichen mit Löwe-, Skorpion-, Wassermann- und Stier-Energie reagieren an diesen Lufttagen so. Für sie gilt: Ruhe bewahren und mit Entspannungsübungen vorbeugen.

Tipp des Tages: Sich mit Yoga beschäftigen.

