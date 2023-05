Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 15.5.2019

Trinken Sie viel Wasser und Tee

Alles, was die Niere an Waage-Tagen belastet, wirkt noch schädlicher als bei anderen Mond-Phasen. Versuchen Sie daher, dieses Organ nicht zu sehr zu belasten. Achten Sie bei Waage-Mond auf eine gute Wärmung der Nieren- und Blasengegend. Planen Sie bei Waage-Mond eine Trinkkur. Trinken Sie mindestens drei bis vier Liter am Tag. Besonders gefährdet, an Nierenleiden zu erkranken, sind jetzt die Zeichen mit viel Waage-, Widder-, Krebs- und Steinbock-Energie. Venus wechselt heute in den Stier, da wird Genuss großgeschrieben. Gönnen Sie sich doch mal ohne Reue das Stück Schokolade.

Tipp des Tages: Lassen Sie mal das Abendessen ausfallen.

Wie verläuft der Monat? Lesen Sie hier Ihr Monatshoroskop !