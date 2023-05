Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 14.5.2019

Legen Sie einen Fastentag ein​

Der Jungfrau-Mond beeinflusst Milz- und Bauchspeicheldrüse, Dick- und Dünndarm. Verzichten Sie an Jungfrau-Tagen lieber auf schwere und fettreiche Speisen. Dies sollten sich vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Fische-, Schütze-, und Zwillinge-Energie zu Herzen nehmen. Rohkost ist zwar gesund, aber nicht jeder verträgt sie. Am besten eignet sich gedünstetes Gemüse oder Fisch, welche Sie mit frischen Kräutern verfeinern sollten. Salz sparsam verwenden. Mit dem Mond in der Jungfrau wirkt eine Blutreinigungskur mit Brennnesseltee jetzt besonders gut.

Tipp des Tages: Stehen Sie früher auf, als sonst.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

