Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 16. Juni 2021

Völlegefühl mit dem Mond

Der Mond in der Jungfrau macht der Verdauung zu schaffen. Tipp wie Sie Probleme diesbezüglich in den Griff bekommen: Die ätherischen Öle des Fenchels fördern die Verdauung, lösen Krämpfe in Magen und Darm und vernichten sogar Pilze und Durchfall-Bakterien. Vor allem bei Völlegefühl und Blähungen ist eine Fenchel-Auflage hilfreich: 6 TL zerdrückte Fenchelfrüchte mit 0,5 l kochendem Wasser übergießen. 10 Min. zugedeckt ziehen lassen, abseihen. Geschirrtuch mit dem Absud tränken, auf den Oberbauch legen, 20 Minuten wirken lassen, dreimal wiederholen.

Tipp des Tages:

Gedünstetes Gemüse auf den Speiseplan.

