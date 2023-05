Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 23. Juni 2021

Der Ischias zwickt – das tut weh

Der Schütze-Mond gefährdet die Zeichen mit Zwillinge-, Schütze-, Fische- und Jungfrau-Energie. Heute treten Ischias und Hüft­beschwerden wieder häufiger auf. Wer etwas gegen unschöne Orangenhaut an den Oberschenkeln unternehmen möchte, der sollte es an Schütze-Tagen tun. Sport und Massage sind geeignete Methoden, um das Bindegewebe zu stärken. Bewegen Sie sich viel an der frischen Luft, Radfahren, Wandern oder Joggen sind ideal. Die Heilkräuter Lavendel, Rosmarin und Kapuzinerkresse sind an Tagen mit Schütze-Mond besonders wirksam. Sonne und Jupiter sorgen für gute Laune.

Tipp des Tages:

Rückengymnastik steht am Programm.

