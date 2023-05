Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 24. November 2021

Ängste machen zu schaffen

Auch heute steht der Mond im Krebs und der trifft sich mit Pluto in Opposition. Man ist empfindlicher und auch ängstlicher als sonst. Zweifel und Ängste machen vor allem den Zeichen mit Krebs-, Steinbock-, Waage- und Widder-Energie zu schaffen. Tipp: Sollten heute krampfartige Bauchschmerzen oder unangenehme Verdauungsbeschwerden – ohne Fieber – auftreten, hilft ein Umschlag aus warmem Salz. Grobes, graues Meersalz vorsichtig in einer Pfanne erwärmen, in einen Waschhandschuh geben und sich diesen auf den Bauch legen.

Tipp des Tages:

Melisse beruhigt gestresste Gemüter.

