Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 29.5.2019

Mars erhöht die Verletzungsgefahr​

Der Mond trifft sich mit Mars im Quadrat. Die Unfall- und Verletzungsgefahr ist erhöht. Passen Sie also gut auf! Der Widder-Mond regiert in der Gesundheit den Bereich Zähne und Kopf. Alles, was an diesen Tagen für diese Körperregion getan wird, wirkt doppelt vorbeugend und heilend – mit Ausnahme von operativen Eingriffen. Sehr häufig ist bei Widder-Mond zu beobachten, dass sich Zahnprobleme häufen und vermehrt Kopfschmerzen auftreten. Die Zeichen mit viel Widder-, Krebs-, Waage- und Steinbock-Energie im Horoskop haben damit jetzt am meisten Probleme. Versuchen Sie, Stress so gering wie nötig zu halten.

Tipp des Tages: Ein veganes Rezept ausprobieren.

