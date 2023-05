Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 30.5.2019

Probieren Sie eine neue Sportart aus​

Der Mond trifft sich im Quadrat mit Saturn. Man hat das Gefühl, Blei hänge an den Füßen. Ihre Gelenke fühlen sich steif und unbeweglich an. Dagegen helfen regelmäßige Dehnübungen. Probieren Sie doch mal eine neue Sportart aus, z. B. Yoga oder Pilates oder das etwas stürmischere Zumba. Probieren Sie es aber erst mal mit einer Probestunde aus. Viele Sportstudios bieten Probestunden an. Und Grübeleien über Probleme und Sorgen führen bei Widder-Mond jetzt ganz schnell zu Spannungskopfschmerzen. Gefährdet sind die Zeichen mit Widder-, Krebs-, Steinbock- und Waage-Energie.

Tipp des Tages: Ein Gedicht auswendig lernen.

