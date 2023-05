Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 13.5.2019

Beginnen Sie jetzt mit einer Reha​

Bei Jungfrau-Mond sollte man auf schwere und fettreiche Kost verzichten, vor allem wenn Sie viel Jungfrau-, Zwillinge-, Fische- und Schütze-Energie haben. Unregelmäßig essen und zu üppige Kost verursacht unangenehme Blähungen und Völlegefühl. Salzreiche Kost bitte bei Jungfrau-Mond vermeiden. Der Besuch beim Heilpraktiker verläuft an Jungfrau-Tagen besonders erfolgreich. Lassen Sie sich für heute einen Termin geben. Eine Blutreinigungs- und Entschlackungskur kann an Jungfrau-Tagen begonnen werden. Eine Kur oder Reha zeigt schnelle und langfristige Erfolge an.

Tipp des Tages: Zum Frühstück gibt es frisch gepressten Saft.

