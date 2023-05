Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 29. Mai 2023

​Achten Sie auf die Warnsignale

Mond mit Neptun in Opposition schickt Warnsignale an den Körper. Kleine Veränderungen sind meist harmlos, manchmal weisen sie jedoch auch auf ernsthaftere Krankheiten hin. Fleckige Fingernägel entstehen häufig bei Kalziummangel. Ohrgeräusche kündigen oft einen Hörsturz an. Bei dunklen Augenringen sollte man den Cholesterinspiegel che­cken lassen. Symptome wie Heißhunger, Juckreiz und ständiger Harndrang können Anzeichen von Diabetes sein. Vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Fische-, Zwillinge- und Schütze-Energie sollten auf die Warnsignale ihres Körpers achten.

Tipp des Tages:

Heute auf Fleisch und Wurst verzichten.

