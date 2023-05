Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 2.2.2019

Hautpflege tut jetzt so gut

Sein Augenmerk richtet der Mond diesmal wieder auf die Haut. Der Mond steht im Steinbock und alles, was der Haut nicht so guttut, wie z. B. häufiges Duschen oder zu lange Bäder, macht sie auf Dauer krank. Es können Juckreiz, Ekzeme und Unverträglichkeiten entstehen. Alles, was der Haut guttut, wie z. B. sanfte Waschlotionen, Ölungen mit hochwertigem Öl und andere natürliche Pflegestoffe, sind eine wahre Wohltat und Sie werden mit einer strahlenden und rosigen Haut belohnt. Da sich Mars mit Pluto im Quadrat verbindet, kann es zu Problemen mit den Gelenken kommen, vor allem der Meniskus ist gefährdet.

Tipp des Tages: Pflegen Sie Ihre Hände und Füße ausgiebig.

