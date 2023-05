Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 3.2.2019

So viel gute Laune macht Spaß

Merkur und Jupiter verbinden sich im Sextil. Es wird viel gelacht. Freunde spielen heute eine wichtige Rolle. Die Gemeinschaft tut Ihrem Seelenleben gut. Sie fühlen sich richtig wohl. Außerdem ist diese Energie sehr luftig. Sammeln Sie deshalb luftige Eindrücke in der Natur. Atmen Sie würzige Waldluft oder genießen Sie die Brise an einem See. Auch auf Ihrem Balkon können Sie diese Luftübungen machen. Schließen Sie die Augen, spüren Sie den Wind auf Ihrer Haut. Atmen Sie tief die Luft ein und aus. Diesen Ausgleich brauchen jetzt die Zeichen mit Stier-, Skorpion-, Löwe- und Wassermann-Energie.

Tipp des Tages: Machen Sie Atemübungen.

