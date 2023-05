Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 24. Juli 2021

Dieser Vollmond stresst

Heute wissen Sie nicht, wo Ihnen der Kopf steht. Vor

allem die Zeichen mit Wassermann-, Stier-, Skorpion- und Löwe-Energie bringt der unruhige Wassermann-Mond aus dem Gleichgewicht. Hinzu kommt ein Vollmond, der nervös und schlaflos macht. Also wappnen Sie sich rechtzeitig, gönnen Sie sich eine Auszeit, nehmen Sie ein entspannendes Bad, hören Sie beruhigende Musik, trinken Sie eine Tasse Melissentee und schweifen Sie ruhig mal weit ab mit Ihren Gedanken. Denken Sie an Meeresrauschen oder an die klare Gebirgsluft, spüren Sie den Wind auf Ihrer Haut. So können Sie ein bisschen Stress von sich fernhalten.

Tipp des Tages:

Melisse wirkt beruhigend bei Stress.

Foto Social Media: iStock/juanestey