Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 2. Juli 2023

Schlapp mit Mond und Neptun

Mond und Neptun befinden sich im Quadrat zueinander. Diese beiden Gestirne zusammen rauben einem regelrecht die Energie. Man fühlt sich schlapp und ausgelaugt, wie in Watte verpackt. Das gilt vor allem für diejenigen, welche in ihrem Horoskop über viel Zwillinge-, Fische-, Schütze- und Jungfrau-Energie verfügen. Gehen Sie dagegen an, raffen Sie sich trotz aller Schwäche zum Sport oder zum Spaziergang auf. Sie werden sich schnell wieder fit und munter fühlen. Sanfte Gymnastik ist heute auch besonders effektiv, vor allem Dehnübungen tun dem Rücken und den Gelenken gut.

Tipp des Tages:

Den Tag mit Wechselduschen beginnen.

Erfahren Sie mehr über das neue Jahr im Jahreshoroskop 2023

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche