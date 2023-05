Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 21.4.2019

Sich verwöhnen und genießen​

Gönnen Sie sich heute mit Mond und Venus eine besondere Auszeit. Lassen Sie sich vielleicht in einem Wellness-Center verwöhnen oder starten Sie zu Hause in Ihrem Badezimmer ein ausgiebiges Pflegeprogramm. Bei Skor­pion-Mond ist die Blase besonders empfindlich. Kalte Füße können jetzt leicht Entzündungen von Blase und Nieren verursachen. Damit Keime, welche eine Blasenentzündung hervorrufen, keine Chance haben, sollten Sie mindestens 2 bis 3 Liter Wasser trinken, am besten stilles. Gefährdet sind die Zeichen mit Stier-, Wassermann-, Löwe- und Skorpion-Energie.

Tipp des Tages: Genießen Sie die Eindrücke der Natur.

