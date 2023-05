Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 19.4.2019

Man verletzt sich jetzt leicht​

Der Mond verbindet sich mit Uranus in Opposition und Pluto im Quadrat. Und es findet ein Vollmond statt. Man neigt jetzt vor allem im Straßenverkehr zu einem aggressiven Fahrverhalten, was wiederum ganz schnell zu Unfällen führen kann. Aber auch die Gefahr von Schnitt- und Brandwunden ist gegeben. Waage-Tage betreffen vor allem den Bereich von Blase und Nieren. Zur Vorbeugung von Beschwerden sollten Sie mindestens drei bis vier Liter Wasser oder Kräutertee am Tag trinken. Zu Prob­lemen mit den Nieren neigen jetzt die Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie.

Tipp des Tages: Würzen Sie nur mit wenig Salz.

Wellness-Tipps für jedes Sternzeichen...

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop !