Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 23. Juni 2024

Steife Gelenke wieder lockern

Wenn Sie anfällig für Meniskus und Gelenkversteifungen sind, dann sollten Sie an Steinbock-Tagen körperliche Anstrengungen meiden. Wer unter Hautkrankheiten wie Ekzemen und Schuppenflechte leidet, der kann bei konsequenter Pflege und Behandlung an Steinbock-Tagen mit Erfolg rechnen. Die Zeichen mit Waage-, Krebs-, Widder- und Steinbock-Energie könnten an Hautproblemen leiden. Meiden Sie auslösende Stoffe wie Käse, Früchte, Schokolade. Eingewachsene Nägel oder Hühneraugen lassen sich heute bei abnehmendem Mond leicht entfernen.

Tipp des Tages:

Pflegen Sie Ihre Nägel mit Olivenöl.

Auch interessant: Kuss-Typologie: So küssen die Sternzeichen

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche