Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 3.3.2019

Beine hoch, wenn Venen schmerzen​

Der Mond steht im Wassermann. Heute geht alles leichter von der Hand. Wer noch im Haushalt was tun möchte, der kommt schnell voran und am Nachmittag bleibt viel Zeit für Freunde und Vergnügen. Ein Tag, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringen kann. Der Tag eignet sich auch gut, um Sport zu treiben, um Muskeln und Venen zu kräftigen. Auch ein paar Stunden in der Sauna sind sehr wohltuend. Wichtig aber ist, wenn Sie zu Krampfadern neigen, dann sollten Sie am besten nur ins Dampfbad gehen, anschließend die Beine kalt abbrausen und dann die Beine hochlegen. Das tut gut.

Tipp des Tages: Tanzen und Singen Sie. Das tut Ihrer Seele gut.

