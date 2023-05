Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 9.6.2019

Achten Sie auf Ihre Atmung​

Sonne und Neptun treffen sich im Quadrat. Man ist heute etwas antriebsloser und hat das Gefühl, krank zu werden. Aber das geht schnell vorüber. Ein Spaziergang an frischer Luft und schon geht es Ihnen besser. Der Jungfrau-Mond beeinflusst Milz- und Bauchspeicheldrüse, Dick- und Dünndarm. Verzichten Sie an Jungfrau-Tagen auf schwere und fettreiche Speisen. Dies sollten sich vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, und Zwillinge-Energie zu Herzen nehmen. Rohkost ist gesund, aber nicht jeder verträgt sie. Am besten eignet sich gedünstetes Gemüse, das mit frischen Kräutern verfeinert wird.

Tipp des Tages: Würzen Sie mit frischen Kräutern.

