Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 13. August 2021

Dieser Mond geht an die Nieren

Der Mond steht auch heute in der Waage und der trifft sich mit Pluto im Quadrat. Dieser Aspekt geht an die Nieren. Passen Sie gut auf, schützen Sie sich vor Unterkühlung. Wechseln Sie nach dem Schwimmen nasse Badekleidung sofort aus. Mit einer kleinen Trinkkur tut man seinen Nieren etwas Gutes: Im Handel gibt es Löwenzahnwurzeltee: einen Teelöffel der getrockneten Pflanzenteile pro Tasse Wasser nehmen, kurz aufkochen und zehn Minuten ziehen lassen. An zwei Tagen einen Liter auf nüchternen Magen schluckweise trinken, am besten innerhalb von 20 Minuten.

Tipp des Tages:

Trinken Sie mindestens zwei Liter Wasser.

Wellness-Tipps für jedes Sternzeichen...

Die Glückstage der Sternzeichen im Juni 2021

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche