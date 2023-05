Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 17. September 2021

Ein unruhiger und nervöser Tag

Die Heilkräuter Mistel, Melisse, Baldrian und Rosmarin sind an Wassermann-Tagen besonders wirksam. Mit dem Wassermann-Prinzip harmonieren auch die Therapieformen wie Ozon- und Neuraltherapie. Heute werden auch viele über Stress und innere Unruhe klagen. Gönnen Sie sich Ruhepausen, vielleicht haben Sie frei und können einfach so in den Tag hineinleben. Genießen Sie den Tag in der Natur. Machen Sie einen langen Spaziergang oder joggen Sie den Stress weg. Da Wassermann-Tage Fettqualität haben, sollte man an diesen Tagen auf eine gesunde Ernährung achten.

Tipp des Tages:

Umarmen Sie einen Baum.

