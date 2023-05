Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 29. August 2021

Fette und zu süße Speisen meiden

Wer unter der Woche viel am Computer arbeitet und viel tippen muss, der sollte das Wochenende nutzen und seine Handgelenke mit Gymnastik verwöhnen, z. B. mit zwei kleinen Bällen in der Handfläche hin- und herrollen. Erkrankungen an Handgelenken (Sehnenscheidenentzündung) trifft besonders die Zeichen mit Zwillinge-, Schütze-, Fische- und Jungfrau-Energie. Machen Sie diese Übungen ruhig ab nächster Woche einmal täglich. Gehen Sie heute unbedingt raus in die Natur, am besten an einen See in Ihrer Nähe. Schwimmen und Sonnen tun Ihrer Seele gut.

Tipp des Tages:

Die Natur ist Ihre Kraftquelle.

