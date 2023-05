Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 23. bis 29. August 2021

Dieser Mond ist eine Wohltat für Ihre Füße

Wenn der Mond in den Fischen steht, dann ist das Augenmerk auf die Füße gerichtet. Jetzt zeigt alles, was Sie für Ihre Füße tun, schnelle und effektive Wirkung. Genauso wie Maniküren und Pediküren gehören auch Fußbäder für viele Menschen zur regelmäßigen Beauty-Routine. Wenig überraschend, wenn man weiß, dass Fußbäder wahre Wunder bewirken können. Im Sommer eignen sie sich zum Beispiel hervorragend zur Entspannung und Abkühlung. Darüber hinaus können sie bestimmte Krankheiten und Entzündungen bekämpfen. Auch Hornhaut muss gar nicht erst entstehen, wenn man die Füße regelmäßig pflegt. Dazu gehört auch ein Fußbad: Einfach warmes Wasser in eine große Schüssel geben, drei Teelöffel Honig hinzugeben und gut verrühren. Die Füße für 15 bis 20 Minuten ins Wasser legen. Alternativ kann man anstelle des Honigs auch ein paar Tropfen Teebaumöl oder Olivenöl in das warme Wasser geben und die Füße darin baden. Abschließend gut abtrocknen, ggf. vorsichtig mit einem Bimsstein abreiben und anschließend mit spezieller Fußcreme oder feuchtigkeitsspendendem Arganöl einreiben. Trockene und rissige Haut und Hornhaut gehören damit der Vergangenheit an. Nach so einem Fußbad gehen Sie wie auf Wolken.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

