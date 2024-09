Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 17. September 2024

Dieser Mond macht antriebslos

An Fische-Tagen neigt man häufig zu Schwächegefühl und Müdigkeit. Das kommt davon, dass der Stoffwechsel langsam arbeitet und der Wasserhaushalt des Körpers Schwankungen unterliegt. Die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Zwillinge- und Schütze-Energie haben besonders mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit zu kämpfen. Füße brauchen an Fische-Tagen eine Sonderbehandlung. Gönnen Sie sich eine Fußreflexzonenmassage oder eine ausgiebige Fußpflege. Tipps gegen Müdigkeit und Schwäche: Bei Erschöpfung sollte viel Wasser getrunken werden. Grüner Tee und Matetee regen an.

Tipp des Tages:

Füße mit Fußbalsam massieren.