Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 25. März 2025

Probleme mit Krampfadern

An Wassermann-Tagen ist die Gefahr größer, unter Venenbeschwerden oder Krampfadern zu leiden. Wer bereits davon geplagt wird, der muss mit einer Verschlimmerung des Leidens rechnen. Krampfadern spüren vor allem die Zeichen mit Skorpion-, Löwe-, Stier- und Wassermann-Energie. Am erfolgreichsten gehen Sie gegen dieses Leiden vor, indem Sie so oft es nur geht versuchen, die Beine hoch zu legen. Damit regen Sie die Durchblutung an. Wollen Sie Ihren kranken Beinen etwas Gutes tun, dann massieren Sie diese mit einer Beinwellsalbe ein. Das ist eine wahre Wohltat.

Tipp des Tages:

Ein Spaziergang stärkt die Venen.