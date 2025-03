Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 24. bis 30. März 2025

Das Highlight der letzten Märzwoche ist zweifelsohne der Neumond im Widder, der gepaart mit einer partiellen Sonnenfinsternis am 29. März auftritt. Dieses kraftvolle Ereignis bringt Klarheit und ermöglicht allen Sternzeichen einen Neuanfang – sei es in Beziehungen, im Job oder in unserer persönlichen Entwicklung. Sowohl zum Neumond als auch an den anderen Tagen der Woche unterstützt Sie das Mond-Mantra dabei, die richtigen Gedanken in den Himmel zu senden!

