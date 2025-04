Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 17. April 2025

Radfahren macht Spaß und fit

An Tagen mit Schütze-Mond sind Dynamik und Aktivität angesagt. Daran halten sollten sich die etwas Bequemeren, bei denen oft viel Fische-, Krebs- und Stier-Energie im Horoskop zu finden ist. Mond und Jupiter verstärken die Unternehmungslust. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, dann machen Sie eine Radtour. Vielleicht haben auch Freunde Zeit. Sie werden sich hinterher wie neugeboren fühlen. Neue Kräfte werden geweckt und Sie fühlen sich fit für alle anfallenden Arbeiten und Pflichten im Alltag. Am Abend dürfen Sie dann am Sofa bei schöner Musik entspannen. Das ist wie Seelenbalsam. Genießen Sie es einfach.

Tipp des Tages:

Bewegung ist eine Wohltat.