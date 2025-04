Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 20. April 2025

Jupiter befreit von Sorgen

Venus und Jupiter verbinden sich im Sextil und der Tag verspricht ein sorgenfreier zu werden. Man fühlt sich in seiner Mitte und freut sich des Lebens. Sie haben Spaß an Unternehmungen. Freunde zu treffen macht besonderen Spaß. Der Austausch von Alltagssorgen ist wie Balsam für die Seele. Das eine oder andere Problem verfliegt ganz plötzlich. Meiden Sie an Steinbock-Tagen die Überlastung von Fuß- und Kniegelenken durch zu langes Stehen und Gehen. Gefährdet sind die Zeichen mit Steinbock-, Krebs-, Widder- und Waage-Energie. Heilende Bäder empfindet man als besonders wohltuend.

Tipp des Tages:

Ein Treffen mit Freunden ist so schön.