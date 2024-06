Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 4. Juli 2024

Die Schulter macht Probleme

Rheumatische Beschwerden treten häufig in Form von Schmerzen in Knie- Arm- und Schultergelenken auf. Chinesen wissen eine einfache Übung, um diese Schmerzen zu lindern. Reiben Sie bei Zwillinge-Mond das schmerzende Gelenk mit der Handfläche im Uhrzeigersinn sanft etwa hundertmal. Moorbäder und Fangopackungen sind eine altbewährte Methode, deren heilende Wirkung in erster Linie der Wärme zu danken ist. Jedes Kilo zu viel belastet die Gelenke. Essen Sie viele Ballaststoffe. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Fische- und Schütze-Energie.

Tipp des Tages:

Fangopackungen lösen Verspannungen.

Lesen Sie auch: Sommertypologie: So erleben die einzelnen Sternzeichen den schönsten Sommer