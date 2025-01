Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 24. Januar 2025

Pluto stärkt die Selbstheilkraft

Nutzen Sie die Kraft von Mond und Pluto im Sextil. Heiltherapeutische Maßnahmen (Krankengymnastik, Hydrotherapie, Massagen etc.) wirken in dieser Zeit besonders gut. Heilgymnastik hilft, den Körper, nach einer Erkrankung oder einem Unfall schnell wieder in Form zu bringen. Gezielte Gymnastik ist bei Schütze-Mond sehr wirkungsvoll.

Tipp des Tages:

Massagen tun jetzt gut.