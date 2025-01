Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 25. Januar 2025

Anstrengender Tag mit Saturn

Bei Schütze-Mond treten wieder verstärkt Geh-, Hüft- und Ischiasbeschwerden auf. Wer bereits darunter leidet, sollte sich darauf vorbereiten, dass sich der Schmerz verschlimmert. Am besten mit einer Meditation. Planet Saturn strengt die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie an. Ein Lavendelbad wirkt am besten gegen Stress und Hektik. Man beruhigt sich ganz schnell. Tipp bei Ischias: Entzündungshemmend und krampflösend ist Lavendelöl. Es ist wirksam als Badezusatz oder Massageöl. Schmerzlindernd wirkt auch Kajeputsalbe, die betroffene Stelle wird damit eingerieben. Beine hochlegen ist auch hilfreich.

Tipp des Tages:

Raus an die frische Luft. Das gibt neue Energie.