Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 25. April 2025

Wenn die Ohren summen …

Ohrengeräusche wie Sausen, Klopfen, Klingeln, Rauschen, Summen, Dröhnen etc. können auftreten, wenn der Gehörgang durch Ohrenschmalz verstopft ist. Auch eine Mittelohrentzündung und Probleme im Innenohr können zu Ohrgeräuschen führen. Leise Musik aus dem Kopfhörer kann in manchen Fällen Ohrensausen zum Abklingen bringen. Gefährdet sind an Widder-Tagen besonders die Zeichen mit Widder-, Steinbock-, Waage- und Krebs-Energie. Versuchen Sie so gut es geht Dauerstress zu vermeiden. Stellen Sie einen Zeitplan auf, erledigen Sie nur die wichtigsten Dinge.

Tipp des Tages:

Sanfte Musik lindert Ohrgeräusche.