Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 21. bis 27. April 2025

Die Woche hat es in sich. Von Beginn an viel Unruhe, zwischendurch ein paar Trostpflaster vom Mond, aber sonst Stress pur und dann erst der Sonntag.

Aber beginnen wir von vorn: Merkur trifft sich am Montag im Sextil zu Pluto. Dieser Aspekt deckt Lügen auf. Wenn wir uns selbst in Lügen geflüchtet haben, wäre es klug, reinen Tisch zu machen. Ein guter Zeitpunkt auch, um ein Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Am Montag könnte man zudem darüber nachdenken, wie man im Job vorankommen möchte, nicht zuletzt, um seinen Finanzen zu sanieren. Aber Vorsicht: Da Sonne und Mars im kritischen Quadrat zueinanderstehen, neigen wir dazu, uns komplett zu überfordern. Wir überschlagen uns förmlich dabei, alles wieder gut zu machen – und richten, wenn wir nicht aufpassen, damit nur neuen Schaden an.

Am Mittwoch wirkt das Sonne-Quadrat-Pluto und wir spüren, wie Ängste in uns hochsteigen. Angst vor der Zukunft, Angst, wie es mit uns und unseren Lieben weitergehen wird. Es kann uns sehr schwerfallen, uns von diesen unguten Gefühlen zu befreien, aber wir müssen es zumindest versuchen.

Der schwierigste Tag wird aber der Sonntag, wie oben schon angedeutet. Mars in Opposition zu Pluto und zwei schwierige Mond-Quadrate können für richtigen Ärger sorgen. Im Großen wie im Kleinen. Der Haussegen hängt schief, es gibt Streit, der Wunden schlägt, aus kleinen Wölkchen entstehen urplötzlich dunkle Gewitterfronten. Passen Sie an diesem schwarzen Sonntag vor allem auf Ihre Beziehung auf. Halten Sie Ihre Liebe fest. Denn die Liebe ist immer das leichteste Opfer für Aggressivität...