Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 28. Mai 2025

Atemübungen stärken die Lunge

Der Zwillinge-Mond wirkt sich auf die Atmung aus. Dieser Mond ist den Lungen zugeordnet. Folgende Übungen werden daher unter dieser Mondphase als angenehm und beruhigend empfunden: Gehen Sie raus an die frische Luft und visualisieren Sie mit geschlossenen Augen, wie der Sauerstoff in Ihrem Körper zirkuliert. Stellen Sie sich vor, wie die Luft bei jedem Ein- und Ausatmen ganz leicht in Ihre Lungen hinein- und anschließend hinausströmt. Atmen Sie ganz be­wusst und lauschen Sie dabei den Geräuschen in der Natur. Machen Sie diese Übung in freier Natur.

Tipp des Tages:

Den Geräuschen der Natur lauschen.