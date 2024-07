Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 20. Juli 2024

Die Haut ist jetzt empfindlich

Heute ist der Mond im Steinbock. Alles, was Sie Ihrer Haut Gutes tun, wirkt besonders gut. Aber auch was die Haut belastet, wirkt sich doppelt negativ aus. Bei unreiner Haut kann eine Ernährungsumstellung, der Verzicht von tierischen Fetten und scharfer Gewürze Ihr Hautbild schon bald verbessern. An entzündeten Stellen wirktTeebaumöl bakterienhemmend. Fettige Haut wird mit UV-Licht beruhigt und getrocknet. Akne kann durch den Verzehr von Schokolade verstärkt werden. Gefährdet sind besonders die Zeichen mit Steinbock-, Widder-, Waage- und Krebs-Energie.

Tipp des Tages:

Sensible Haut braucht eine Extrapflege.

Lesen Sie auch: Kuss-Typologie: So küssen die Sternzeichen