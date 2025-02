Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 2. März 2025

Dieser Mond gibt Power

Der Widder-Mond bringt Sonne in die Herzen all derer, die viel Löwe-, Widder-, Schütze- und Wassermann-Energie besitzen. Sie könnten derzeit Bäume ausreißen und wachsen über sich selbst hinaus. Nutzen Sie diesen Kräfteschub und tun Sie aktiv etwas für Ihren Körper. Treiben Sie Sport. Wandern, Walking, Schwimmen oder Radfahren – das alles sind auch für Ungeübte leicht durchführbare Sportarten: Sie bringen den Kreislauf auf sanfte Weise in Schwung. Zeichen mit Krebs-, Widder- Steinbock- und Waage-Energie könnten aber verstärkt an Migräne und Kopfschmerzen leiden.

Tipp des Tages:

Sport ist heute ein Muss.