Das Gesundheitshoroskop vom 24. Februar bis zum 2. März 2025: Darauf kommt es jetzt an!

Der Mond steht am Donnerstag und Freitag in den Fischen. Diese Energie ist astrologisch den Füßen zugeordnet. Fußpflege ist an diesen Tagen besonders effektiv, aber auch eine Fußreflexzonenmassage sollte man sich an Fische-Tagen gönnen. Es ist wichtig, dass Sie diese Massage von einem erfahrenen Therapeuten ausführen lassen. Eine Fußreflexzonenmassage dauert in der Regel ca. 60 Minuten. Der Energiestrom wird wieder in Fluss gebracht und sowohl die Nervenfunktion als auch die Blutzirkulation wird angeregt. Die Selbstheilungskräfte vom Organismus werden aktiviert.

Viele Krankheiten lassen sich mit einer Fußreflexzonenmassage behandeln. Besonders gute Heilerfolge lassen sich bei folgenden gesundheitlichen Störungen feststellen: Kopfweh, Migräne, Einschlafprobleme, Schlaflosigkeit, Nervosität, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Verspannungen der Muskulatur. Dabei können Nebenwirkungen auftreten wie starkes Schwitzen, Blähungen und eine vermehrte Schleimproduktion der Lunge und im Hals. Auch die Schlafgewohnheiten können sich ändern. Aber das zeigt nur, dass sich etwas löst, dass der Körper reagiert. Die Symptome lassen auch nach kurzer Zeit wieder nach.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.