Vollmond im Wassermann am 9. August 2025: Dieser Erntemond verleiht uns Flügel!

Am Samstag, den 9. August 2025, strahlt der Vollmond um 9:51 Uhr am Morgen in seiner ganzen Pracht. Dieser sogenannte Erntemond steht im visionären Luftzeichen Wassermann und bereichert mitten in der leidenschaftlichen Löwe-Saison unsere Gedankenwelt. Es wird ein besonderer Vollmond, der dazu einlädt, frei und offen neue Wege zu gehen, mutig Abenteuer zu wagen und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.