Für diese 3 Sternzeichen wird der August 2025 zum gefühlvollen Liebesabenteuer!

Lieber Löwe, im August stehen Sie im Mittelpunkt – kein Wunder, denn bis zum 22. August steht die Sonne in Ihrem Zeichen. Doch in diesem Monat sehnen Sie sich nicht nach Abenteuern oder Eroberungen, sondern wünschen sich echte Nähe und tiefe Verbundenheit. Wer bereits in einer Beziehung ist, genießt die Geborgenheit und Ruhe mit seinem Schatz. Gemeinsam schmieden Sie neue Zukunftspläne und vertrauen einander voll und ganz. Was für ein schönes Gefühl, den Lieblingsmenschen gefunden zu haben, halten Sie ihn ganz fest.

Löwen, die noch auf der Suche nach der Liebe sind, haben Ende des Monats die besten Chancen, ihr Herz zu verschenken. Ob unterwegs oder online, Sie können überall Ihr Glück finden. Das liegt an Ihrer strahlenden Aura und Ihrem Selbstbewusstsein, das Sie unglaublich verführerisch macht. Mit einer bestimmten Person knistert es ganz besonders und Sie können sich verlieben.