Das Gesundheitshoroskop vom 31. März bis zum 6. April 2025: Tun Sie Ihren Atemwegen etwas Gutes!

Auch wenn der Frühling schon Einzug gehalten hat, ist die Gefahr an einer Erkältung zu erkranken nicht gebannt. Eine Erkältung zieht man sich leicht bei Stier-Mond zu und die Atemwege könnten vor allem an Zwillinge-Tagen zu schaffen machen. Meist ist man schon zu leicht bekleidet und die Abende können noch recht kühl sein.

Unsere Atemwege sind von trockener Heizungsluft und falscher Bekleidung gefordert. Beginnen Sie deshalb rechtzeitig mit der Vorbeugung. Achten Sie darauf, dass in den Räumen, in denen Sie sich aufhalten, eine entsprechende Luftfeuchtigkeit zwischen 45 bis 60 Prozent herrscht. Stellen Sie Wasserschalen auf. Zum Schutz der Atemwege gehören warme Füße. Ein Fußbad vor dem Zubettgehen ist eine Wohltat. Versorgen Sie sich täglich mit Vitaminen. Vor allem mit Vitamin C können Sie Ihren Atemwegen Gutes tun. Setzen Sie regelmäßig Paprika, Sauerkraut und Zitrusfrüchte auf Ihren Speiseplan. Bei Erkrankung der Atemwege hat sich auch Isländisch Moos sehr bewährt. Es enthält einen Stoff, der entzündungshemmend und schützend auf die Schleimhäute wirkt. Trinken Sie Sanddornsirup im Verhältnis 1:6 verdünnt. Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte, indem Sie regelmäßig in die Sauna gehen, Wechselduschen machen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.