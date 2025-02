Das große Gesundheitshoroskop 2025: Ihre heilsamsten Tage und Ihr Gesundheitsmantra im Venus-Jahr!

Am Montag, den steht Venus in den Fischen in Konjunktion mit Neptun, was Sie dazu einlädt, Ihrer Intuition zu folgen und Ihrem Körper liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Konstellation verstärkt das Bedürfnis nach Ruhe und Selbstfürsorge und eignet sich hervorragend für Aktivitäten wie Yoga, Meditation oder entspannende Spaziergänge in der Natur.

Am Wochenende bringt das kraftvolle Trigon zwischen Mars im Krebs und Saturn in den Fischen eine besondere Energie, die Disziplin und Stabilität fördert. Diese Verbindung macht es Ihnen leicht, Ihre Gesundheitsziele mit Entschlossenheit zu verfolgen. Ob Sie mit einem neuen Trainingsprogramm starten oder sich bewusst für eine gesündere Ernährung entscheiden – die Sterne stehen auf Ihrer Seite. Auch die Sonne-Merkur-Konjunktion im Wassermann sorgt am Samstag und Sonntag für mentale Klarheit und gibt Ihnen den nötigen Fokus, um Ihre Gesundheitsziele zu planen. Schreiben Sie Ihre Vorsätze auf, reflektieren Sie über vergangene Erfolge und Misserfolge und lassen Sie sich von der kosmischen Energie inspirieren.

