Das große Silvesterhoroskop 2013 - 2014 für das Sternzeichen Stier

Ihre Sterne sind so positiv, dass Sie Silvester wohl auf einer exklusiven Party verbringen. Ein Edelhotel in New York oder die Champs-Élysées in Paris bieten sich für Sie an. Sie fühlen sich prima, haben viele gute Vorsätze und werden von Venus mit sinnlichen Impulsen verwöhnt. Wo auch immer Sie sind, das neue Jahr beginnt mit guten Vorzeichen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier!

Ihr Jahreshoroskop für 2014