Das große Silvesterhoroskop 2013 - 2014 für das Sternzeichen Wassermann

Sonst so gesellig, wollen Sie diesen Jahreswechsel lieber im handverlesenen Kreis feiern. Sie brauchen jetzt nicht nur den Rummel, sondern möchten die Chance nutzen, um zu überlegen, was im letzten Jahr gut gelaufen ist und was Sie im nächsten anders machen wollen. Natürlich genießen Sie, aber bewusster, dezenter und in einer sehr gediegenen Atmosphäre.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann!

Ihr Jahreshoroskop für 2014