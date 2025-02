Das große Valentinstag-Horoskop 2025: Sternzeichen Zwillinge

Ihr lebhafter Herrscherplanet Merkur zieht am Valentinstag in die romantischen Fische, lieber Zwilling, und bringt eine Extraportion Flirt und Freude in Ihr Liebesleben. Besonders am Freitag lohnt es sich, den Mut zu fassen, um Missverständnisse zu klären, die Ihr Beziehungsleben bisher belastet haben könnten. Venus im Widder schenkt Ihnen zusätzlich die Energie, aus unverbindlichen Begegnungen tiefere Verbindungen entstehen zu lassen. Nutzen Sie die kommenden Tage, um aktiv zu werden, neue Kontakte zu knüpfen und sich selbstbewusst zu zeigen. Ihre Ausstrahlung wird genau die richtigen Menschen anziehen.

Ihr Liebesmantra:

„Ich lasse mich tiefer auf die Menschen ein, denen ich jetzt begegne."