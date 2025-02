Das große Valentinstag-Horoskop 2025: Sternzeichen Fische

Na, lieber Fisch, surfen Sie schon auf der siebten Welle? Diese letzte Woche vor Ihrer Geburtstagszeit ist die perfekte Gelegenheit, in sich zu gehen und die Magie des Valentinstags in vollen Zügen zu genießen. Merkur in Ihrem einfühlsamen Zeichen schenkt Ihnen Inspiration und eine tiefe emotionale Klarheit. Nutzen Sie diese Energie, um Ihre Herzenswünsche zu erforschen und Ihrem inneren Kompass zu folgen. Lassen Sie sich auf verträumte Momente ein, pflegen Sie liebevolle Verbindungen und gönnen Sie sich den Luxus, einfach mal zu sein. Je mehr Sie sich vom Alltag lösen, desto kraftvoller entfaltet sich Ihre Fähigkeit, Liebe und Erfüllung in Ihr Leben zu ziehen.

Ihr Liebesmantra:

„Ich öffne mein Herz und lasse die Liebe meine Seele nähren.“