Merkur in den Fischen ab 14.02.2025: Seine Wirkung und welches Sternzeichen er triumphieren lässt!

Während manche Sternzeichen durch Merkur in den Fischen etwas ausgebremst werden, können Sie von den herrschenden Energien stark profitieren, lieber Steinbock. Als strukturiertes und zielorientiertes Zeichen lassen Sie sich nämlich nicht so leicht aus dem Konzept bringen. Ganz im Gegenteil, Ihr Einfallsreichtum wird unter dem Fische-Merkur stark gefördert, und Sie sind jetzt dazu bereit, lang gewünschte Veränderungen endlich in die Tat umzusetzen. Vor allem auf der Karriereleiter geht es dadurch in großen Schritten voran.

Wollen Sie Ihren Traumjob ergattern? Oder sehnen Sie sich nach der längst verdienten Beförderung? Dann nutzen Sie die Kraft, die Ihnen dieser Merkur spendet. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und folgen Sie Ihren Eingebungen, das führt Sie schnell zum gewünschten Erfolg.

