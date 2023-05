Das große Weihnachtshoroskop 2012 für das Sternzeichen Jungfrau

Sonne und Mars schenken viel Energie und wecken in Ihnen den Wunsch, zu Weihnachten aktiv zu werden. Sie richten eine tolle Feier aus, freuen sich auf Wintersport und planen schon fürs nächste Jahr. Trotzdem geben Venus und Jupiter eine kleine Warnung an die großen Perfektionisten aus: Achten Sie auf Ihre Ausgaben, die in diesem Jahr weit über Ihrem Budget liegen könnten, weil Sie so ungewöhnlich großzügig sind. Verschenken Sie also besser nur das, was die anderen wirklich brauchen.

