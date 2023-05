Das große Weihnachtshoroskop 2012 für das Sternzeichen Widder

Merkur, Venus, Jupiter und Uranus sind zu Weihnachten 2012 Ihre persönlichen Glückssterne . Da scheint die Weihnachtsgratifikation sogar noch besser auszufallen als erwartet. Außerdem sind Sie gut gelaunt, weil in Ihr privates Umfeld Harmonie einkehrt. Mars bringt bis zum 26. Dezember allerdings noch ein bisschen innere Unruhe. Die könnte aber auch daher rühren, dass Sie endlich in den Urlaub fahren wollen und die Feiertage eine kleine Geduldsprobe für Sie sind. Am zweiten Weihnachtsfeiertag verschwindet diese Spannung jedoch und Sie können sich rundum erholen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!